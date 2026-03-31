漫画『横浜怪談』（原作：黒史郎／漫画：森野達弥／竹書房）が2026年3月27日（金）に発売される。 【写真】死んだーソーダ……『横浜怪談』第一話「ソーダ村」 本作は『サイレントヒルｆ』ノベライズなどで知られるホラー小説家・黒史郎原作のご当地怪談小説をコミカライズした作品。「ガイドブックには載らない横浜へようこそ！」横浜の街にこびりつく因縁と怨念ーー黒史郎が記した「