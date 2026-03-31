青沼貴子『ねえ、ぴよちゃん』13巻（竹書房）が2026年3月26日（木）に発売される。 【写真】『ねえ、ぴよちゃん』13巻を試し読み 『ねえ、ぴよちゃん』は北海道新聞や中日新聞、東京新聞や西日本新聞、南日本新聞や神戸新聞、徳島新聞や河北新報、中国新聞、愛媛新聞、新潟日報といった、全国新聞11紙にて毎日掲載されている4コマ漫画作品。2026年には連載開始から10周年を迎える。猫の又吉と小学三年生の元気少女ぴよちゃん