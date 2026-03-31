俳優の沢村一樹が３１日、自身がチーフ監督を務めたテレビ東京系ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（４月１日スタート、水曜・深夜０時３０分）の会見に出席した。人生で初めて彼氏ができたが、その彼氏が既婚者であったことが判明。彼氏の妻からは不倫を認められ、公認不倫を続ける奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンス。沢村は同作のチーフ監督として、第１〜３話、最終話に携わった。連続ドラマでは初めての