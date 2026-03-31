昨年まで巨人でプレーしたナショナルズのフォスター・グリフィン投手（３０）が３０日（日本時間３１日）、敵地でのフィリーズ戦に先発。５回２失点で勝利投手になり、２０７２日ぶりのメジャーでの白星を挙げた。初回に４点の援護をもらうと、その裏は１番ターナーを左飛、２番シュワバーを空振り三振、３番ハーパーを中飛に抑えて好発進。大量リードの中、５回に２ランを浴びるまでゼロを並べ、５回８６球、５安打５奪三振