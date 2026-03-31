マンチェスター・シティに所属するジャンルイジ・ドンナルンマが、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ決勝のボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦に向けてコメントを残した。30日、イタリアメディア『スカイ』が同選手の言葉を伝えた。イタリア代表は26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフのパスA・準決勝で北アイルランド代表と対戦し、サンドロ・トナーリとモイーズ・キーンの得点で2−0で勝利。プレーオフ決勝