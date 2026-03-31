（CNN）イラン中部のイスファハンが、31日にかけて行われた夜間の攻撃で激しい爆撃を受けたとみられる。SNSに投稿され、CNNが位置情報を特定した動画には、市内で相次ぐ大規模な爆発の様子が映っている。映像の手前には、イスファハンのモスク「グランドモサラ」の尖塔（せんとう）が確認できる。戦争が始まって以降、米国とイスラエルの部隊はイラン各地の標的を攻撃してきた。イスラエル軍は30日遅く、イラン首都テヘランでイン