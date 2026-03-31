旅の楽しみとして「景色」を重視する人も多いでしょう。四季折々の景色は、その時期、その場所でしか味わえない風情を感じるものです。 春らんまんの景色を期待して「桜ビュー確約」と書かれたホテルを予約したのに、実際には桜がまったく見えなかった場合、予約内容と違うと納得できない人も多いでしょう。 ホテルが提示するイメージ写真や契約内容とかけ離れた部屋であった場合、返金は可能なのでしょうか