物価の上昇が続く中で、食費や光熱費の負担が増え、「家計が厳しい」と感じている家庭は少なくありません。一方で、スマホ代などの通信費は長年そのままにしているケースも多く見られます。日々の節約を頑張っているのに、固定費は手つかずという状況になっていないでしょうか。 本記事では、食費や光熱費と比較した通信費の見直しの重要性や、4人家族におけるスマホ代の考え方、さらに格安SIMの現実的な効果について詳