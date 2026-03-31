子どもが小学校に通うようになると、算数セットや絵具セット、鍵盤ハーモニカなどさまざまな学用品が必要になります。学用品は学校で指定の商品を注文することができますが、個人的にネットで購入したほうが安いのでは？ と考える人もいるでしょう。 また、兄弟姉妹がいるなどの理由ですでに自宅にあると、もう1つ購入するのはもったいないと感じてしまいますよね。本記事では、学校で注文できる学用品を自身で用意して