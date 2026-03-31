ILLITが、新アルバムを通じてさらに進化した“ILLITコア”を披露する。3月31日、ILLITは4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のトラックリストを公開した。【写真】日本人メンバー・イロハ、透き通るような“白肌”新アルバムには、タイトル曲『It's Me』をはじめ、『GRWM (Get Ready With Me)』『paw, paw!』『Mamihlapinatapai』『Love, older you』の計5曲が収録される。タイトル曲『It's Me』は、初デートの後、好きな相手との