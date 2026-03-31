女優ハム・ソウォンが、離婚した18歳年下の元夫への変わらぬ愛情を見せた。最近、ハム・ソウォンは自身のSNSを通じて「週末は元夫が来る日〜元夫、頑張れ〜うなぎ！」というコメントとともに動画を公開した。【写真】ハム・ソウォン、離婚後も元夫と肉体接触公開された映像には、中国出身の元夫ジンファのために、自らうなぎ料理を準備する様子が収められている。（画像＝ハム・ソウォンSNS）なお、ハム・ソウォンは2018年、18歳年