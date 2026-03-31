長らく日本を騒がせてきた学歴詐称疑惑が、ついに刑事事件へと発展した。3月30日、静岡地検は伊東市の前市長・田久保真紀被告を有印私文書偽造・同行使などの罪で在宅起訴した。【写真】『サイコ』女優の学歴詐称疑惑、パワハラも東洋大学を卒業していないにもかかわらず、市議会に提示するための卒業証書を自ら偽造した疑いがあるとされる。公職に就く人物の学歴詐称は、世界的に見ても珍しい話ではない。しかし、卒業証書そのも