【モデルプレス＝2026/03/31】歌手でタレントの中川翔子が3月30日、自身のInstagramを更新。夫や双子との家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳双子出産タレント「旦那様スタイル抜群」思い出の場所での貴重4ショット◆中川翔子、家族で思い出の場所へ中川は「またまたまた夢を叶えてきたーーー。世界一大好きな中華、天祥に双子ときたよ！」などとつづり、中川が0歳の頃から通っている中華料理店での写真を複数枚