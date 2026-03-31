10年ぶりのフルアルバムは、単なる“カムバック”以上の意味を持ちそうだ。東方神起の元メンバーで、歌手兼ミュージカル俳優のジュンスが、5枚目のフルアルバム『GRAVITY』を6月にリリースすることが明らかになった。【写真】ジュンスとジェジュン、微笑ましいツーショットフルアルバムとしては2016年の『XIGNATURE』以来、実に約10年ぶり。長らくミュージカル俳優として第一線を走り続けてきたジュンスが、あらためて“歌手ジュン