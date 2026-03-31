ガールズグループBLACKPINKのメンバー、リサがK-POP歌手として初めてアメリカ・ラスベガスでレジデンシー公演を開催する。3月30日（現地時間）、アメリカのメディア『バラエティ』は、リサが来る11月13〜14日、27〜28日にラスベガスのシーザーズ・パレス・コロシアムで、レジデンシー公演「Viva La Lisa」を開催すると報じた。【写真】「見ていいの？」リサ、大胆スイムウェア姿レジデンシー公演とは、特定の場所で長期にわたり複