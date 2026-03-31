中道改革連合の米山隆一前衆院議員が2026年3月31日にXを更新し、「高市人気」について分析した。「一旦SNS上で『良』とされた存在が何時までも『良』となり」米山氏は共同通信社が29日に報じた、高市早苗首相の取材対応が歴代首相に比べて少ないことを指摘する記事を引用。記事によると、高市首相が就任以来の5か月間でぶら下がり取材に応じたのは34回で、過去4代の首相を下回るとのこと。一方、Xの投稿は多く、平均2件を超えるペ