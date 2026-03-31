ファーストキッチンは4月2日、6年ぶりにパティをリニューアルし、1977年の創業以来初めて「スマッシュパティ」を導入する。また、今回のパティリニューアルに合わせ、天然豚腸を使った「極(きわみ)ホットドッグ」2種、春季限定(6月下旬頃まで)の「クリームクリームチーズバーガー」3種を販売する。※記事中の価格はいずれも税込表記。【すべてのメニュー画像を見る】スマッシュパティ･ベーコン･たまごを使った新看板メニュー「FKス