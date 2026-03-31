【Amazon：「HG 1/144 アリュゼウス」など2次受注分 招待販売】 3月31日 受付開始 「HG 1/144 アリュゼウス」 Amazonにて、ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」と「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」の招待販売を実施している。 今回Amazonにて入荷予定の2次受注分を対象に招待販売を実施しており、3月31日13時ごろより受付が開始しているこ