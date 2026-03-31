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【模型電光 磁気スイッチユニット（モーメンタリ型）】 4月10日発売予定 価格：オープン価格(市場想定売価：528円)。 ビット・トレード・ワンは模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より、「模型電光 磁気スイッチユニット（モーメンタリ型）」を4月10日発売する。価格はオープン価格(市場想定売価：528円)。 「模型電光 磁気スイッチユ