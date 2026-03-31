【新華社成都3月31日】中国四川省成都市の成都ハイテク産業開発区（成都高新区）では春の日差しの下、科学技術イノベーションパークと都市の活気、革新のエネルギーが緑地帯や咲き誇る花々と融合し、住みやすく働きやすい街の魅力を際立たせている。（李婷玉）