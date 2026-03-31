【新華社ウルムチ3月31日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州輪台（ブグル）県では気温が上昇するにつれ、8万1800ムー（約5500ヘクタール）に及ぶアンズ林が満開を迎えている。アンズ林では蜜を集めるミツバチに加え、ドローンも飛び、受粉作業を支援している。地元の林業部門はここ数年、農業用ドローン散布の専門チームと連携し、ミツバチとドローンを組み合わせた効率の高い溶液受粉技術の普及を進めてき