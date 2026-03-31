３１日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１２６．２４ポイント（０．５１％）安の２４６２４．５５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７０．１６ポイント（０．８４％）安の８３２８．９６ポイントと続落した。売買代金は１３２８億５０４０万香港ドルに縮小している（３０日前場は１５４８億２８１０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東