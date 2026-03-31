◇第98回選抜高校野球大会第11日決勝智弁学園―大阪桐蔭（2026年3月31日甲子園）第98回選抜高校野球大会の決勝戦が31日に行われ、大阪桐蔭の先発・川本晴大投手（2年）が好発進した。初回、3者連続で空振り三振。力強い直球に加え、フォークも落差があり、智弁学園打線を牛耳った。ただ、打線が3回までに3点を奪い、援護を受けたが、川本も智弁学園打線につかまった。3回に初安打となる一塁への内野安打を浴び、これ