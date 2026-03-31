◇MLB ガーディアンズ4-2ドジャース(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはガーディアンズに敗れ、今季4戦目で初黒星を喫しました。今季初先発の佐々木朗希投手は初回、先頭打者のスティーブン・クワン選手に160キロを超えるストレートを記録するなど、最後はカットボールで見逃し三振。2アウトからランナーを出しましたが、無失点で切り抜けます。直後の攻撃では、2試合安打のなかった大谷翔平選手がレフトへのヒット