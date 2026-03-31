◇インターリーグドジャース2─4ガーディアンズ（2026年3月30日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打で3試合ぶりにヒットを記録も打線が振るわずチームは敗戦。先発した佐々木朗希投手（24）は4回0/3を4安打1失点と粘投も今季初黒星を喫した。大谷は初回の第1打席は相手先発左腕・メシックの2球目、内角寄りのシンカーに