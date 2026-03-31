■MLB ドジャース2ー4ガーディアンズ（日本時間31日、ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのガーディアンズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、4打数1安打1三振。“待望の第1号”はお預けとなったが、開幕ぶりの2本目のヒットをマークした。ガーディアンズの先発は、初対戦となった左腕・P.メシック（25）。1回の第1打席に、2球目の149キロのシンカーをレフト前へ運び、開幕以来の今季2本目のヒットを放った