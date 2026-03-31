受刑者の選挙権を制限した公選法の規定は違憲だとして、詐欺罪で実刑判決を受け仮釈放された男性（40）が高松市選挙管理委員会に対し選挙人名簿への登録を求めた訴訟で高松地裁（田中一隆裁判長）は31日、請求を認め、登録を認める判決を言い渡した。訴状によると、男性は2019年に詐欺罪で東京地裁に懲役7年の判決を言い渡され服役し、25年7月に仮釈放された。その後高松市に転入したが選挙人名簿に登録されず、市選管に異議を