女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」のスピンオフ番組の前編が30日に放送され、オフショットが公開された。同番組は「山橋さんの気遣いも甲斐なく、ギクシャクするサワと庄田さん。まだまだ微妙な関係の二人です」と紹介し、これまで本編を彩ってきた庄田役の俳優・濱正悟、サワ役の円井わん、山橋を演じた柄本時生らの和気あいあいとした雰囲気のオフショットを公開。さらに