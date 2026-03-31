嵐の二宮和也が３１日、都内で行われた、丸亀製麺の新商品発表会に池田エライザと出席した。２人は、新商品「丸亀うどんメシ」のコンセプトにちなんだ「パッションサポーター」という役職に就任。出演したＣＭもエネルギッシュな世界観となっているが、池田は「われわれ、どちらかというとちょっと省エネというイメージ的にはあるけれども内側にパッションはあるので、そのパッションを見抜いていただいたのかな」と苦笑いで推