ホワイトハウスのレビット報道官は、戦闘終結に向けたイラン側との協議は順調に進んでいると述べました。【映像】攻撃を受けたイラン・テヘランの街の様子（実際の映像）レビット報道官「イラン側から聞かれる表向きの姿勢や虚偽の報道にもかかわらず、協議は継続していて、順調に進んでいる」レビット報道官は30日の記者会見で、イランとの戦闘についてトランプ政権が示していた「4週間から6週間」との想定は変わっていないと