中東情勢の悪化を受けて、自民党内からガソリンの節約などを国民に求めるべきとの声があがっていますが、萩生田幹事長代行は「直ちに行動抑制を求めることは混乱を生む」との考えを示しました。自民党萩生田 幹事長代行「ガソリンのみならず、エネルギー全体に対して節約を心がけていただくってことは日頃の生活の中でも必要だというふうに思っておりますけれど、だからといってですね、直ちにその行動抑制をしてくれってい