浙江省杭州市管轄下の余杭未来科技城で29日、「2026年杭州夢想小鎮（ドリームタウン）ハーフマラソン」が開催された。中国新聞網が伝えた。地元警察はAI交通管理ロボットやARグラスなどの設備を導入し、テクノロジーの力で都市マラソンの安全をサポートした。（提供/人民網日本語版・編集/KM）