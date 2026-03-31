中国国家統計局と中国物流購買連合会は3月31日、3月の中国製造業購買担当者景気指数（PMI）を発表しました。データによると、3月の製造業の景気は上昇し、市場の需要回復に支えられ、企業の生産活動は全体的に好転しました。 3月の中国製造業PMIは50．4と前月より1.4ポイント上昇しました。景況改善・悪化の分岐点となる50を2カ月連続で下回った後、50を上回る拡張区間に戻り、製造業の景気が持ち直したことを示しています。 3月