多種多様な中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、思考をすっきりさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、非常に数が多いことを示す表現から、役に立たなくなったものの呼び名、さらにはすっかり疲れてしまった状態を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。い□□がら□□□□びれ