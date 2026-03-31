「ヤリスクロス」サイズに1.3リッター直4ターボ搭載！ ステランティスは2026年3月26日、ジープブランドのコンパクトSUV新型「レネゲード（現地名：Novo Jeep Renegade）」をブラジル市場で発表しました。今回の改良では、内外装の刷新に加え、48Vマイルドハイブリッド（MHEV）を新たに採用するなど、商品力の底上げが図られています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「ヤリスクロス」サイズの新型「ちいさなSUV」です！