『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」 新装版』（著者：安泰／イラスト：めばる／イメージイラスト：コーポ／宝島社）が2026年4月2日に発売される。 【写真】TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』ビジュアル 本書は著者・安泰（あんたい）による「塩対応の女神様」と「トンデモ転生を繰り返す主人公」が特徴の異世界転生作品。作品の舞台は転生先を自由