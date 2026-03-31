●ドジャース2−4ガーディアンズ○＜現地時間3月30日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースがクリーブランド・ガーディアンズ相手に今季初黒星を喫した。大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、4打数1安打。先発登板した佐々木朗希投手（24）は5回途中1失点で敗戦投手となった。今季初登板の佐々木は初回、先頭打者クワンを外角高めのカットボールで見逃し三振に仕留めると、開幕4戦4発と好