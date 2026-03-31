きょう午前11時半頃、長崎市畝刈町で信号待ちで止まっていた原付バイクに大型トラックが追突する事故がありました。 警察によりますと、この事故で原付バイクを運転していた60代の男性が右足をトラックとバイクの間に挟まれ、病院に搬送されています。トラックの運転手にケガはないということです。 警察が事故の詳しい原因を調べています。