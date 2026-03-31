お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が、25日に大阪市内で行われた角川ドワンゴ学園『令和七年度 N高等学校・S高等学校・R高等学校、N中等部 合同卒業式』にサプライズ登場した。【写真】NMB48安部若菜、母校「N高」の卒業式でパフォーマンス今年度は、N高・S高・R高から1万1141人、N中から635人、あわせて1万1776人が卒業・修了。「大阪・関西万博」で活気づく大阪舞台に、会場とオンライン上で卒業生たちが新たな門出を迎えた。