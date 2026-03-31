俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の最終回が、2026年3月29日に放送された。物語の鍵を握っていた伊藤英明演じる真北正親の真意が明らかとなり、視聴者からは称賛と同情の声が相次いだ。【写真】最も不憫…と話題の登場キャラクター最終回では、早瀬（鈴木亮平）と夏海（戸田恵梨香）が絶体絶命の危機に陥るも、冬橋（永瀬廉）や仲間たちの助けにより形勢が逆転。さらに、これまで敵