嵐の二宮和也（42）と女優の池田エライザ（29）が31日、都内で行われた「丸亀製麺新商品発表会」に登壇した。2人は4月7日から発売される、うどんとご飯が合わさった新商品「丸亀うどんメシ」のCMに出演する。「丸亀うどんメシ」はうどんとご飯のエネルギー同士をかけ合わせた商品で、「本能全開」がキャッチコピー。会見では本能に迫る質問に沿ってトークを展開した。「本能（感情）を押さえて後悔したことは？」という問いに、二