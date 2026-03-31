BTSの新アルバム「ARIRANG（アリラン）」が、7度目のビールボード・トップに立った。30日に発表した予告記事で、メインアルバムチャート（4月4日付）で、1位になったという。今回のアルバムは、1週間で64万1000ユニットを記録した。14年12月にユニット集計が導入されて以来、グループのアルバムの週間成績としては最高数値となった。韓国のメディアは31日、BTSの快挙を大きく報じた。スポーツ東亜は「7度目の世界制覇。世界の音楽