ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が31日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。衝撃的デザインのランジェリーや水着姿を投稿した。「お花見一緒に行きたいな」とつづり、桜の花びらがデザインされたランジェリーに白いニーハイストッキングを履いたショットをアップ。バスト98センチの谷間に花びらを挟んでポーズをとったショットも公開した。また、別の投稿では「競泳の概念が変わる…かも」と薄ピンク