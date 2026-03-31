◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―立正大（３１日・ジャイアンツ球場）右座骨部の故障のため、リハビリに取り組んでいた巨人の高梨雄平投手が３軍戦で先発で実戦復帰。１回１安打無失点１四球だった。雨が降る中での登板。１番にはいきなり遊撃内野安打を許す。２番には犠打を決められたが、後続を斬って１イニングを無失点に抑えた。先発のマウンドで「先発は１０年ぶりぐらいだと思います。記憶にないぐらい。先発ってなんか