俳優の池田エライザが、3月31日に行われた『丸亀うどんメシ』新商品発表会に嵐の二宮和也とともに登壇した。【写真】幸せそう…！美味しそうに丸亀うどんめしを頬張る池田エライザ同商品はうどんとご飯がタッグ。グリルパンで提供され「ソース味」「ねぎ塩味」など全4種類が登場する。2人は“パッションサポーター”に就任した2人が出演する新テレビCM「本能全開ッ！丸亀うどんメシ誕生」予告篇は4月3日から放送される。イベ