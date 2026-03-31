◇ア・リーグレッドソックス1─８アストロズ（2026年3月30日ヒューストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が30日（日本時間31日）、敵地でのアストロズ戦に代打で出場も空振り三振に倒れた。チームも完敗を喫した。吉田は1点を返し、なおも2死二、三塁の好機でダービンに代わり、代打で出場。ただ、相手先発・マクラーズにファウルで粘ったもののフルカウントからの8球目、低めナックルカーブで空振り三振に打ち