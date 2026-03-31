お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が31日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。ルームシェア仲間のお笑い芸人について語った。この日はお笑いコンビ「ニューヨーク」とそろって登場。カズレーザーは「ウエストランド」「ラブレターズ」「ロングコートダディ」らが同期の芸人にあたると紹介された。仲の良い芸人はいるかと問われ「本当に誰とも付き合いないんですよね、