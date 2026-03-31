受刑者の選挙権を制限した公選法の規定は違憲だとして、詐欺罪で実刑判決を受け仮釈放された男性が高松市選挙管理委員会に対し選挙人名簿への登録を求めた訴訟で高松地裁は31日、請求を認め、登録を認める判決を言い渡した。