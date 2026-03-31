イトーヨーカ堂は３１日、低価格帯のプライベートブランド（ＰＢ＝自主企画商品）「セブン・ザ・プライス」の拡充に向けた戦略を発表した。無駄を省いたシンプルな商品づくりなど従来の基本理念に加え、調達コスト削減に努めることで低価格の品ぞろえを充実させる。物価高が続く中、節約志向を強める消費者の需要を取り込みたい考えだ。セブン・ザ・プライスはパッケージのデザインを簡素化するといった取り組みを徹底し、低