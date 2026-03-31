◆■新体制スタート…片峯HCが語る代表指揮官としての覚悟 3月30日、味の素ナショナルトレーニングセンターで男子U18日本代表のメディアデーが開催された。チームは同日、ドイツ・マンハイムで開催される「第31回 アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」へ向け第3次強化合宿をスタート。練習の一部が公開され、練習後は片峯聡太ヘッドコーチや選手たちが報道陣の